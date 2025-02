Atletas do concelho destacam-se no circuito BTT do Alto Alentejo

A Escola 20km de ciclismo de Almeirim, o CAJ da Raposa e atletas almeirinenses em representação do Ág. Alpiarça marcaram presença no XXVI Circuito BTT do Alto Alentejo, no passado dia 16 fevereiro.



A equipa dos 20 kms alcançou o 4° lugar por equipas na vertente de Ciclismo de BTT.



Da equipa almeirinense participaram 15 atletas, competindo nos escalões de Benjamins Masculinos Sub7 ( Vasco Campoête- 1° lugar, Pedro Fidalgo- 3° lugar), Benjamins Masculinos Sub 9 (Gabriel Fidalgo- 1° lugar, Tomás Filipe- 2° lugar, Carlos Campoête- 4° lugar), Benjamins Femininos Sub 9 (Iris Vicente- 1° lugar, Bianca Calças- 3° lugar), Infantil Masculino (André Dyakunchak- 7° lugar, Manuel Menino- 12° lugar), Infantil Feminino (Matilde Alves- 1° lugar), Iniciado Feminino (Margarida Caniço- 2° lugar), Iniciado Masculino ( Santiago Rodrigues- 8° lugar), Juvenil Masculino (Francisco Fernandes- 8° lugar, Manuel Santos- 10° lugar, Guilherme Santos- 11° lugar).



Ao serviço do Ág. Alpiarça, os atletas Gabriel Maia (foi 1° em sub-11) e oVasco Almeida (em 5.° em sub-15).



Nesta prova a equipa de Cadetes também participaram com quatro atletas (Rodrigo Alves- 2° lugar, Leonardo Matos- 5° lugar, Daniel Epifanio- 6° lugar e Francisco Abrantes- 7° lugar).



Os 20 kms estiveram ainda representados com os atletas da categoria Master 40, – Sérgio Ferreira- 2° lugar e o Bruno Santos- 21° lugar.



A 3° prova deste XXVI Circuito BTT do Alto Alentejo disputar-se-á no dia 9 de Março em Ponte Sor.