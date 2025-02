Funcionária vai para a reforma depois de 48 anos e oito meses de trabalho

Maria Júlia da Silva termina hoje o ciclo profissional na Câmara Municipal de Almeirim depois de 48 anos e oito meses na autarquia. Da carreira profissional destacam-se ainda quatro anos na Casa do Povo.



Maria Júlia foi a última funcionária da Câmara que ainda entrou antes do 25 do abril. Iniciou funções na autarquia antes da revolução, depois esteve quatro anos na Casa do Povo e voltou ao município.



Para assinalar o momento, houve ao início da tarde bolo e champanhe. Os vereadores e o presidente da autarquia fizeram um brinde com Júlia da Silva.



“Hoje veio despedir-se e trouxe o bolo. Felicidades para esta nova fase”, escreveu Pedro Ribeiro.