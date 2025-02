homem de 36 anos detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no dia 25 de fevereiro, deteve um homem de 36 anos por violência doméstica, no concelho de Torres Novas.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua namorada de 25 anos. No seguimento da ação foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, culminando na detenção do suspeito.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar a vítima por qualquer meio ou por interposta pessoa, e proibição de permanecer ou de se aproximar da residência e do local de trabalho da vítima.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.