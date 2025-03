Stock Off nos dias 8 e 9 março

A MovAlmeirim organiza o Stock Off de 2025 nos próximos dias 8 e 9 de março, no edifício Imóvel Valências Variadas, IVV.



O evento tem entradas livres e decorre entre as 10h e as 20h.



Está previsto uma aula aberta de Zumba com Joana Pernas e insufláveis com Balão Mágico Carla Sampaio.