HC Os Tigres vencem Nafarros e continuam na liderança isolada

A equipa do Hóquei Clube Os Tigres venceram, na tarde de 4 de março, dia de Carnaval, no pavilhão do Nafarros por 2-7 e mantiveram a liderança no campeonato da terceira divisão zona sul A.

Frederico Neves (2) Alexandre Costa, Francisco Santos (2), Afonso Silva e João Boavida marcaram para os almeirinenses.

Com este resultado os Tigres seguem isolados com 40 pontos e menos três jogos para o segundo classificado, o SCTorres com 39.