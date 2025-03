Concelho perde amante do atletismo

João Manuel Correia, grande entusiasta do atletismo, faleceu no dia 4 de março, depois de ter sofrido um AVC.



João, tinha 64 anos, foi atleta do Prof. Álvaro Ribeiro em vários clubes do concelho. Depois foi treinador em Marinhais, Foros de Benfica e de atletas dos 20Km de Almeirim.



O João Correia foi também dirigente na Associação de Atletismo de Santarém e massagista de muitos atletas.



O funeral realiza-se no dia 6 de março, a partir das 15h00, nos Cortiçois e depois será sepultado na Raposa.