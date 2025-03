FestFado Ribatejo regressa à Chamusca com grandes vozes do Fado

A Chamusca acolhe, nos dias 9 de março, 4 de maio e 28 de junho, mais uma edição do FestFado Ribatejo, um festival de referência dedicado ao Fado, que este ano celebra a sua 9ª edição.

A abertura do festival acontece no próximo domingo, 9 de março, às 17h00, no Cineteatro da Chamusca, com a atuação de Alexandra, uma das maiores vozes do fado em Portugal, a quem se juntam Luana Velasquez, Tina Colaço e Casimira Alves acompanhadas por Bruno Mira na guitarra portuguesa, Pedro Pinhal na viola e Fernando Nani no baixo.

O espetáculo contará ainda com a participação especial da Tuna da Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande.

No dia 4 de maio, o Cineteatro da Chamusca recebe as fadistas Ana Sofia Varela e Carolina Varela Ribeiro. Já a 28 de junho, o festival encerra o seu ciclo no concelho com a atuação de FF, que sobe ao palco do anfiteatro do Jardim Municipal.

Cada gala será apresentada pela fadista Dora Maria e terá uma primeira parte dedicada a fadistas amadores, com o objetivo de promover e incentivar novas vozes que terão a oportunidade de partilhar o palco com intérpretes consagrados.

Os bilhetes têm um valor de 5€ e podem ser adquiridos no Balcão Único do Município da Chamusca e na Ticketline. Titulares do Cartão Jovem Municipal da Chamusca beneficiam de 50% de desconto.