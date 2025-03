No Dia da Mulher dê um salto a Santarém e participe no Tejo a Copo 2025

É já este sábado que se realiza a edição de 2025 do Tejo a Copo em Santarém, que mantém lugar no emblemático edifício do Convento de São Francisco, mesmo no centro da cidade e excelente estacionamento. Certo é que boa disposição e uma eclética mostra de Vinhos do Tejo não vão faltar – assim como novidades para os mais curiosos e/ou especialistas.

O evento está dividido em dois horários: das 11h00 às 13h00 destina-se a profissionais – com apresentação de convite, comprovativo de profissional ou nome na guest list pedido através do e-mail rota@vinhosdotejo.pt; das 15h00 às 20h30, as portas abrem-se para o público em geral, com acesso livre, mas compra obrigatória do copo de prova do evento, no valor de €7,50.

A edição deste ano é a mais concorrida, com 28 produtores, quatro dos quais em estreia absoluta: Adega Casal Martins, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Casa Cadaval, Casa Paciência, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Companhia das Lezírias, Condado Portucalense (estreia), Escaravelho Wines, Falua, Fiuza, Lindeborg Wines (estreia), Ode Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal Monteiro, Quinta do Sampayo, Quinta dos Penegrais (estreia), Rui Reguinga (estreia), Santos & Seixo, SIVAC e Zé da Leonor.

Mais do que provar vinhos, o Tejo a Copo tem uma política de literacia enófila. Para além da prova livre, em contacto direto com os produtores e enólogos, quase sempre presentes, há as habituais provas comentadas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão. No registo habitual, gratuitas e com inscrição no local, são três. Sendo Dia da Mulher, encetamos as hostes com “Vinhos no Feminino”, às 16h00; segue-se “Fernão Pires do Tejo”, às 17h00; e “Clássicos do Tejo”, às 18h15.

Uma novidade e sob o mote “Tejo Heritage: a essência dos Grandes Vinhos”, às 19h30, há uma prova super premium, com degustação de oito vinhos de gama alta e exclusivos – Quinta da Lagoalva Dona Isabel Juliana Grande Reserva branco 2022 e ODE Enóloga branco 2022, nos brancos; e Quinta do Casal Branco Vinha do Tojal tinto 2016; Conde Vimioso Vinha do Convento tinto 2017; Quinta da Atela Anabela Grande Reserva tinto 2019; Rui Reguinga Tributo tinto 2022; Adega do Cartaxo 70 Anos Edição Comemorativa tinto 2015 e Quinta da Alorna 1723 Grande Reserva tinto 2019, nas referências tintas. Esta grande prova tem um custo de €25,00, que inclui entrada no evento, copo do evento e entrada na prova. A inscrição é obrigatória e tem de ser feita até ao dia 07 de março, com efetivação de pagamento, através dos contactos de Margarida Costa (919 598 359; m.costa@cvrtejo.pt) ou Patrícia Costa Mateiro (966 295 783).

O investimento em Vinhos do Tejo vai poder também ser feito através da compra de vinhos na “loja” do Tejo a Copo. Assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, vai ter dois vinhos de cada produtor, à venda por preços especiais e portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de 6 ou mais garrafas. Os petiscos vão estar a cargo do chefe Rui Lima Santos, proprietário do Deselegante, restaurante que abriu em 2024 em Santarém. A animação musical também está garantida, com a atuação da banda The Singles e o DJ Fernandinho, ao vivo.

O Tejo a Copo é promovido pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo e, na cidade scalabitana, conta assim com o apoio do Município de Santarém e de entidades como Borrego Leonor & Irmão S.A, CA Seguros e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

TEJO A COPO 2025

Data: Sábado, dia 08 março de 2025

Horário: 11h00 às 13h00 (exclusivo para profissionais); 15h00 às 20h30 (aberto ao público)

Local: Convento de São Francisco, em Santarém

Entrada: Livre // Preço do copo de prova: €7,5

Conversas & Provas:

16h00 – Vinhos no Feminino

17h00 – Fernão Pires do Tejo

18h15 – Clássicos do Tejo

19h30 – Tejo Heritage: A Essência dos Grandes Vinhos (€25,00, com acesso ao evento e copo do prova)