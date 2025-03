Mau tempo: Depressão Jana coloca concelho de Almeirim sob aviso amarelo

O concelho de Almeirim e distrito de Santarém estão a partir desta sexta-feira, dia 7 de março, sob aviso amarelo devido aos efeitos da depressão Jana, que traz à região precipitação forte, vento e trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta depressão ficará quase estacionária a noroeste da Península Ibérica até segunda-feira, estando associada uma superfície frontal fria e outro sistema com transporte de uma massa de ar frio sobre o arquipélago da Madeira.

O IPMA adianta que estão previstos períodos de chuva, que será por vezes forte à passagem da superfície frontal fria, passando a regime de aguaceiros, que se manterão até domingo.

Por causa do agravamento do estado do tempo, o IPMA emitiu aviso amarelo para o concelho de Almeirim entre as 12h00 e as 15h00 de hoje e novamente entre as 03h00 e as 09h00 de sábado, dia 8 de março.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O agravamento do estado do tempo levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar a população para a possibilidade de inundações e acidentes.