MovAlmeirim faz balanço positivo do 1º Stock Off no IVV

O Stock Off foi realizado pela primeira vez no renovado Imóvel de Valências Variadas (IVV) Multiusos de Almeirim e a MovAlmeirim, entidade organizadora do evento, faz um balanço positivo do mesmo.

Apesar do frio e da chuva que marcaram presença de forma intensa e incessante, o IVV foi o acolhimento perfeito para um evento desta envergadura, encontrando ali, tanto os expositores quanto visitantes, as melhores condições de conforto.

“Sem dúvida será um evento a repetir, pois após conversa pormenorizada com todos os expositores, a opinião é congruente. “É para repetir aqui!””.Certo que terão que haver ajustes à organização, vamos tentar melhorar ao máximo para benefício de todos, mas, para já o objetivo está cumprido. Quando no final do primeiro dia alguns expositores nos dizem que o objetivo de vendas traçado para os dois dias de Stock Off, foi ultrapassado em larga escala, está quase tudo dito…” refere Joaquim Martins, presidente da Direção da MovAlmeirim.

Acrescenta ainda que “neste Stock Off a animação esteve a cargo de Joana Pernas com zumba e uma imensa e contagiante energia e do Balão Mágico que fez as delícias da pequenada. Contámos ainda com o apoio incondicional da Associação de Jovens – Movimento Palco, com as pipocas, pinturas faciais e modelagem de balões e do nosso parceiro, jornal o Almeirinense, a quem agradecemos mais uma vez”.