Chuva forte coloca Almeirim sob aviso amarelo nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, no próximos dois dias.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo a partir do final da tarde de domingo, dia 16 de março, foi emitido devido à “chuva por vezes forte”, associada à depressão Laurence. O primeiro aviso amarelo vigora a partir das 21h00 até 3h00, no distrito de Santarém. Já um segundo aviso amarelo devido à previsão de “precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, e ocasionalmente ser de granizo”, vigora entre as 9h00 e as 23h59, de segunda-feira, dia 17 de março, no distrito de Santarém.

Nestes dias, a temperatura máxima vai rondar os 19º e 17º graus, enquanto a mínima oscila entre os 6º e os 10º.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.