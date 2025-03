Chamusca lança projeto-piloto Ocup’arte para promover inclusão e bem-estar

O projeto-piloto Ocup’arte, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Rede Social concelhia, que pretende promover o bem-estar e a inclusão social, iniciou no passado dia 21 de março, no concelho da Chamusca.

O projeto oferece um conjunto de atividades dirigidas a pessoas que não se encontram no mercado de trabalho, em formação profissional ou noutras respostas ocupacionais. Entre as principais ações destacam-se as oficinas artísticas, com atividades de pintura, teatro e música; as oficinas do pensar, para estimular a memória e a atenção; e ainda sessões de terapia de grupo, que ajudam a reforçar laços e o apoio emocional.

A apresentação do Ocup’arte decorreu no Dia Internacional da Felicidade, destacando a importância da inclusão e do combate ao isolamento social.

Este projeto surge em resposta a um problema nacional: em Portugal, cerca de 100 mil pessoas vivem com doenças mentais graves e crónicas, afetando a qualidade de vida e a participação social. As doenças de ansiedade e depressão continuam a ser as mais frequentes, afetando 16,5% e 7,9% da população, respetivamente.

O Ocup’arte resulta da colaboração entre várias entidades locais e técnicos especializados, com o envolvimento da comunidade a ser considerado essencial para o sucesso da iniciativa.