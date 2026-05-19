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SEPNA apreende 132 nassas de pesca em área protegida na Golegã

Por: Daniel Cepa 19 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR apreendeu 132 nassas de pesca numa ação de fiscalização realizada na Zona de Proteção da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, nas proximidades da localidade de Azinhaga, no concelho da Golegã.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a operação foi conduzida pela estrutura do SEPNA de Torres Novas e resultou na apreensão das artes de pesca por não se encontrarem identificadas e estarem colocadas fora dos locais autorizados para a atividade de pesca profissional.

A mesma fonte refere ainda que, recentemente, já tinham sido apreendidas 196 nassas pela mesma infração, perfazendo agora um total de 328 nassas apreendidas.

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