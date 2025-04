Chamusca promove curso sobre diversidade religiosa em parceria com a Universidade Lusófona

A Universidade Lusófona, em parceria com o Município da Chamusca, promove o curso livre “Desafios da Diversidade Religiosa”, coordenado pelos professores Paulo Mendes Pinto e Fernanda Pereira. A iniciativa visa proporcionar um espaço de reflexão sobre inclusão, diversidade e cidadania.

O curso é gratuito e inclui nove horas de aulas presenciais, complementadas com visitas de estudo. As sessões realizam-se aos sábados, nos dias 3, 10 e 17 de maio, entre as 15h00 e as 18h30. No dia 2 de julho, está prevista uma visita de estudo à Capela e recinto do Templo d’AIJCSUD (mórmones), Templo Central da Igreja Adventista, Sinagoga Sharé Tikvá, Mesquita Central de Lisboa (com almoço) e ao Templo Radha Krishna (jantar com tertúlia).

Os conteúdos programáticos incluem temas como “Religião, Desafios à Cidadania”, por Rui Lomelino de Freitas; “A Diversidade Religiosa, Hoje”, por Paulo Mendes Pinto; “O Cristianismo e os Desafios Pentecostais”, por José Brissos-Lino; “O Judaísmo, entre Memória e Identidades”, por Paulo Mendes Pinto; “O Islão e as Heranças do Al-Andaluz”, por Fabrizio Boscaglia; e “O Fascínio pelas Tradições Orientais”, também por Fabrizio Boscaglia.

O curso enquadra-se nos princípios da aprendizagem ao longo da vida, proporcionando a atualização de conhecimentos e incentivando o pensamento crítico sobre temas fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo. Promove ainda a participação cívica, o respeito pela diversidade e a reflexão sobre cidadania e pluralismo religioso. Ao envolver participantes de diferentes contextos, reforça o acesso democrático ao conhecimento e reconhece a diversidade como um valor essencial à coesão social.

Num contexto em que a desinformação e a intolerância são desafios crescentes, este curso é uma oportunidade para aprofundar conhecimentos, estimular o debate e fortalecer os princípios de convivência democrática e respeito pelos direitos humanos.

Inscrições em https://bit.ly/inscricoescursoDesafiosdaDiversidadeReligiosa