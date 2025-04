Morreu o Papa Francisco: “Educamos porque amamos”

Notícia da morte surgiu um dia depois do Papa Francisco ter aparecido na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para dar a tradicional bênção “Urbi et Orbi”.

“Feliz Páscoa”, disse o Papa, que apareceu numa cadeira de rodas, visivelmente fragilizado, perante os milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro para as celebrações da Páscoa. Apesar de parecer muito debilitado, Francisco passeou no papamóvel entre os milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro.

Papa Francisco esteve pela primeira vez em Portugal em 2017, para a celebração do Centenário das Aparições. Canonizou em Fátima os pastorinhos Jacinta e Francisco. Seis anos depois, em 2023, voltou a Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude.





Na entrada do Colégio Conde de Sobral, desde a reinauguração, que há uma frase do Papa Francisco que é o lema do colégio: “Educamos porque amamos”.



A Direção da Misericórdia também determinou que a bandeira da instituição fique a meia haste.