U. Almeirim organiza Easter Cup 2025

O União FC Almeirim realizou a segunda edição do Easter Cup 2025 em futebol feminino, nos dias 13 e 19 de abril, nos escalões de Sub-11, Sub-13 e Sub-17.





O Easter Cup é um torneio que consegue trazer a Almeirim equipas de várias zonas do País de modo a demonstrar a vitalidade e envolvência do clube em prol do futebol feminino.

Este ano com a particularidade de ser o primeiro torneio organizado no renovado Estádio Dom Manuel de Mello.





“Os pais, os amigos e os voluntários foram incansáveis para que tudo corresse bem e que todas as equipas / jogadoras presentes no final regressassem a casa com um sorriso na cara. Tivemos no Escalão de Sub11 cinco equipas a jogar futebol 5, no Escalão de Sub13 oito equipas a jogar futebol 7 e no Escalão de Sub17 quatro equipas a jogar futebol 9 com o apontamento de em paralelo existir um momento competitivo de marcação de grandes penalidades” …”, sublinha a direção do U. Almeirim.



As três equipas do U. Almeirim ficaram em segundo lugar no Easter Cup 2025.