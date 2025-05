Tigres abre pavilhão e pede apoio para jogo muito importante

O H.C. “Os Tigres” tem um jogo de elevada importância a contar para a Zona Sul do Campeonato Nacional da IIIª Divisão de hóquei em patins com o UD Vilafranquense, este sábado dia 3 de maio, às 17h.



Por isso mesmo o clube, através das suas redes sociais, tem vindo a publicar vídeos com jogadores da equipa a apelar à presença dos almeirinenses e todos os sócios, adeptos e simpatizantes do clube, a marcarem presença no pavilhão Alfredo Bento Calado de forma a apoiarem a equipa nesta que é mais uma etapa na caminhada à subida de divisão.



Segundo o capitão Rui Alves “este é um jogo importante para nós e quantas mais pessoas estiverem nas bancadas, mais força vamos ter para alcançar a vitória! Vamos Tigres!”



O treinador Luís Miguel Cunha apela que a cidade e os amigos do clube se juntem para “ajudar a ultrapassar mais esta barreira no caminho até à IIª Divisão”.



As entradas são gratuitas.