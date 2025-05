Corte de água na Tapada

A Águas do Ribatejo, devido a intervenções no subsistema de Abastecimento de Água de Almeirim, na localidade da Tapada, necessita de suspender do abastecimento de água na Tapada.



A empresa de abastecimento de água prevê que o corte seja feito no período entre as 08h30 e as 17h00, no dia 7 de maio de 2025, quarta-feira.



A Águas do Ribatejo alerta que se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).