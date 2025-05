Color Run muda para a Zona Norte

A 10.ª Edição da Al Cor Race & Fun – Borrego Leonor & Irmão, SA. vai mudar de lugar, passando agora para a Zona Norte.





A Associação 20 kms de Almeirim anuncia um percurso com cerca de 2 kms no Parque Urbano da Zona Norte, com muitos obstáculos, muita tinta e pó colorido, proporcionando final de tarde e noite muito colorida e animada.



As inscrições já estão abertas.