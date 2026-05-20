Final do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo joga‑se em Fazendas de Almeirim

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O Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo chega à sua grande decisão no próximo sábado, dia 23, com a final a realizar‑se no pavilhão da escola de Fazendas de Almeirim.

O título será disputado entre o US Sport Club e os Demónios de Santarém, duas equipas que protagonizaram um percurso competitivo ao longo da época até chegarem ao jogo decisivo.

Nas meias‑finais, o US Sport Club ultrapassou a formação da Azinhaga, depois de recuperar de uma desvantagem na primeira mão e vencer por 3‑1 na segunda, com destaque para a exibição do guarda‑redes Tomás Carmo, garantindo o apuramento com um agregado de 3‑2.

Já os Demónios de Santarém eliminaram a Pastelaria Cristal, apontada como uma das principais candidatas ao título, ao assegurar a passagem com um agregado de 6‑5, após um empate a dois golos na segunda mão. O jogador Joaquim Cristo esteve em evidência ao apontar o seu 15.º golo na competição.

Além da final, que decide o campeão distrital da temporada 2025‑2026, está também previsto o jogo de atribuição do 3.º lugar, que colocará frente a frente as equipas da Azinhaga e da Pastelaria Cristal.

A jornada inclui ainda a cerimónia de entrega de prémios e será transmitida em direto no canal de YouTube do CAF Ribatejo.