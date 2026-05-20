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Sociedade

Queda de adubo líquido condiciona trânsito entre Almeirim e Santarém na rotunda do IC10

Por: Inês Ribeiro 20 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A circulação rodoviária entre Almeirim e Santarém está, na tarde desta quarta-feira, dia 20 de maio, condicionada na rotunda do IC10 que dá acesso à Ponte Salgueiro Maia, também conhecida como Ponte Nova.

A situação deve-se à queda de carga de adubo líquido de um veículo pesado de mercadorias, o que obrigou à limitação da circulação naquela zona, com o trânsito a fazer-se de forma condicionada.

A Unidade de Trânsito da GNR encontra-se no local a regularizar o trânsito e a assegurar a gestão da circulação rodoviária, de forma a garantir a segurança dos automobilistas.

No terreno decorrem trabalhos de limpeza da via e de troca da carga para outro veículo, operação necessária para permitir a remoção do pesado e a reposição da normalidade.

As autoridades estimam que a circulação possa ser totalmente normalizada nas próximas horas, após a conclusão das operações em curso.

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