Ténis: José Rodrigues vence Sopa da Pedra Classic

José Rodrigues manteve o troféu do Sopa da Pedra Classic 2025 em casa. O tenista da Associação 20kms de Almeirim conquistou o escalão de +40. Em femininos, Ana Paula Rosário sagrou-se vice-campeã de pares +50. O torneio reuniu cerca de 30 atletas durante três dias de competição.

José Rodrigues acabou por conquistar o troféu ao bater Romeu Boeiro, do Clube Escola Ténis de Leiria, pelos parciais de 2/6, 6/2 e 10-6 no decisivo Super Tie Break, num encontro que se prolongou por mais de duas horas e em que o espirito de sacrifício do tenista de Almeirim acabou por prevalecer.

No caminho até à final, o atleta da Associação 20kms de Almeirim superou o colega de equipa, Pedro Alves por duplo 6/1 e Sebastião Figueiredo, do Clube Nacional de Ginástica, por 6/0 e 6/1. Ainda de Almeirim, Gonçalo Andrade caiu frente ao 1º cabeça de série, Miguel Bastos, também do CN Ginástica, por 7/5 e 6/1.

Nos +50 femininos, Silke Buss, do Clube Escola Ténis de Oeiras, bateu na final Sónia Rolland Cabral, do CS Nun’Alvares, por 6/2, 2/1 e desistência devido a lesão. As duas tenistas já se tinham defrontado na fase de grupos, com Silke Buss a ter vencido aí por 7/5 e 7/6 (7).

Isabel Carvalho foi a única tenista de Almeirim a passar à fase final, depois de ter vencido Helena Palhas por 6/0 e 6/2 e Sara Pereira por duplo 6/1 na fase de grupos, onde só perdeu frente a Sónia Marques por 7/5 e 6/1.

Nessa fase de grupos, Helena Palhas cedeu ainda frente a Sara Pereira por 6/3 e 6/4 e frente a Sónia Marques por 4-2, tendo sido depois obrigada a desistir. Já Sara Pereira também cedeu frente à principal favorita, Sónia Marques, por duplo 6/0.

Em pares, Ana Amaro e Catarina Gama (RibaClube) venceram o título frente à tenista casa Ana Paula Rosário e Sónia Marques, por 6/3 e 7/5. Para chegar à final, Ana Paula Rosário e Sónia Marques bateram Maria Luz Vaqueiro e Maria José Inácio, por 6/1 e 6/0.

Nos +60 masculinos, António Vargas, da Beloura Tennis Academy, venceu o título ao derrotar na final Eduardo Rabaço, do Carcavelos Ténis, por 6/3 e 6/1. De Almeirim, Vasco Falcão Neves somou uma vitória na ronda inicial frente a Manuel Coelho da Silva, do Clube Ténis de Lagos, por 6/1, 3/6 e 10-6 no decisivo Super Tie Break.

Na variante de pares, Luís Cordeiro (CT Golegã) e Luís Machado (CT Lagos) venceram o troféu ao bater António Vargas e Eduardo Rabaço por 7/6 (4), 1-0 e desistência devido a lesão. De Almeirim, Vasco Falcão Neves jogou ao lado de António Arrais (CT Santarém) e cederam frente a Vargas/Rabaço por duplo 7/5.

Em +60 femininos, Ana Amaro, do Lisboa Racket Center, levou o troféu de vencedora, depois de ter vencido os três encontros do grupo, deixando para 2º lugar, Maria José Inácio, do CET Leiria. No encontro entre ambas, Ana Amaro venceu por 6/3 e 6/2.

De Almeirim, Ana Paula Rosário cedeu frente a Maria Luz Vaqueiro, do CT Caldas da Rainha, por 6/4 e 6/2. Frente a Maria José Inácio perdeu por 6/3 e 6/4 e contra a vencedora do torneio, Ana Amaro, por 6/0 e 6/1.

O Sopa da Pedra Classic 2025 decorreu entre os dias 9 e 11 de maio e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível B promovido pela Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, nos escalões de veteranos +40, +50 e +60.

Este torneio contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e do restaurante O Pinheiro.