Vinhos de Almeirim entre os melhores de Portugal. Quinta do Casal Branco em destaque com Grande Ouro

Os vinhos de Almeirim conquistaram lugar de destaque na 12.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, com várias distinções entre medalhas de Grande Ouro, Ouro e Prata, afirmando a qualidade da produção vitivinícola do concelho a nível nacional e internacional.

O Casal Branco Sociedade de Vinhos S.A., a Falua – Sociedade de Vinhos, S.A., a Fiuza & Bright, a Quinta da Alorna Vinhos, Lda. e a Adega Cooperativa de Almeirim CRL foram as empresas do concelho distinguidas.

A Casal Branco – Sociedade de Vinhos S.A., destacou-se ao arrecadar quatro medalhas nesta edição. Uma Medalha Grande Ouro com o vinho Falcoaria Vinhas Velhas 2022 (Fernão Pires / Maria Gomes, Branco), na categoria DOC Tejo. Duas Medalhas de Ouro com os vinhos Falcoaria 2021 (Tinto), Quinta do Casal Branco Reserva 2021 (Tinto) e ainda uma Medalha de Prata com o Falcoaria Colheita Tardia 2018 (Branco).

Já a Quinta da Alorna Vinhos, Lda., conquistou uma Medalha de Ouro com o Reserva das Pedras 2021 (Alicante Bouschet, Tinto) e Medalha de Prata com o Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon 2021 (Tinto, DOC Tejo). Também a Adega Cooperativa de Almeirim foi distinguida com uma Medalha de Prata pelo vinho Marachas 2021 (Tinto, DOC Tejo).

A Falua conquistou a Medalha de Ouro com vinho o Conde Vimioso The Winemaker’s Blend 2020 (Tinto) e Medalha de Prata com os vinhos Conde Vimioso Reserva Branco Arinto / Pedernã 2022 (Branco) e Contemporal Edição Antonina Barbosa 2021 (Tinto).

A Fiuza & Bright conquistou uma Medalha de Ouro com o vinho Fiuza Marquês de Alvito Reserva 2017 (Tinto).

No total, Almeirim trouxe para casa 11 medalhas, entre as mais prestigiadas do concurso.

O Concurso Vinhos de Portugal é promovido pela ViniPortugal e é um dos mais relevantes selos de qualidade do setor, com um impacto direto na promoção dos vinhos portugueses nos mercados internacionais. A primeira fase decorreu no CNEMA, em Santarém, entre 5 e 7 de maio, e a cerimónia de entrega de prémios realizou-se no dia 9 de maio, em Viseu.

GRANDE OURO

FALCOARIA VINHAS VELHAS, 2022, FERNÃO PIRES / MARIA GOMES, BRANCO, 2022 CASAL BRANCO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

OURO

CONDE VIMIOSO THE WINEMAKER’S BLEND , 2020, TINTO, 2020 FALUA – SOCIEDADE DE VINHOS, S.A., VINHO REGIONAL/IG/IGP TEJO

FALCOARIA , 2021, TINTO, 2021 CASAL BRANCO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

FIUZA MARQUêS DE ALVITO RESERVA, 2017, TINTO, 2017 FIUZA&BRIGHT, VINHO DO/DOC/DOP TEJO

QUINTA DO CASAL BRANCO RESERVA , 2021, TINTO, 2021 CASAL BRANCO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

RESERVA DAS PEDRAS , 2021, ALICANTE BOUSCHET, TINTO, 2021 QUINTA DA ALORNA VINHOS, LDA., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

PRATA

CONDE VIMIOSO RESERVA BRANCO, 2022, ARINTO / PEDERNã, BRANCO, 2022 FALUA – SOCIEDADE DE VINHOS, S.A., VINHO REGIONAL/IG/IGP TEJO

CONTEMPORAL EDIçãO ANTONINA BARBOSA, 2021, TINTO, 2021 FALUA – SOCIEDADE DE VINHOS, S.A., VINHO REGIONAL/IG/IGP TEJO

FALCOARIA COLHEITA TARDIA, 2018, BRANCO, 2018 CASAL BRANCO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., VINHO DO/DOC/DOP TEJO

MARACHAS, 2021, TINTO, 2021 ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM CRL, VINHO DO/DOC/DOP TEJO

QUINTA DA ALORNA RESERVA TOURIGA NACIONAL & CABERNET SAUVIGNON, 2021, TINTO, 2021 QUINTA DA ALORNA VINHOS, LDA., VINHO DO/DOC/DOP TEJO