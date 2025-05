Chamusca leva livros à comunidade com o projeto “Salgadeiras d’Estórias”

No âmbito das comemorações do 15.º aniversário da Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, celebrado a 14 de maio, o Município da Chamusca apresentou o projeto “Salgadeiras d’Estórias” — uma iniciativa cultural que visa aproximar a leitura do quotidiano das pessoas, promovendo o acesso à literatura em espaços informais e inesperados do comércio local, como cafés, restaurantes, cabeleireiros, entre outros.

Inspiradas nas antigas salgadeiras onde se conservavam os alimentos, as “Salgadeiras d’Estórias” são baús de leitura recheados de livros para todas as idades, que agora passam a estar disponíveis em diferentes pontos das freguesias do concelho. A simbologia do nome traduz a missão do projeto: conservar histórias, preservar memórias e temperar o quotidiano com sonhos, através do poder transformador da palavra.

Esta iniciativa pretende descentralizar o acesso ao livro e à cultura, criando uma rede viva e participativa de leitura comunitária. Os objetivos são claros: tornar a leitura mais acessível, estimular o pensamento crítico e a imaginação, e envolver ativamente a comunidade — leitores, comerciantes, freguesias e outras entidades locais — na dinamização deste movimento literário.

O funcionamento do projeto assenta num modelo colaborativo. As “salgadeiras” são colocadas em pontos estratégicos das freguesias, onde qualquer pessoa pode retirar um livro, levá-lo consigo, lê-lo e devolvê-lo, alimentando assim um circuito informal e contínuo de leitura e partilha. A Biblioteca Municipal é responsável pela manutenção e renovação mensal do acervo, garantindo diversidade e qualidade das obras disponíveis.

Cada salgadeira é acolhida por um “embaixador local”, geralmente um comerciante ou voluntário, que se compromete a cuidar do espaço e a manter o espírito do projeto vivo. A cada três meses, as salgadeiras mudam de local, ampliando o seu alcance e permitindo que mais pessoas tenham acesso aos livros.

Mais do que uma ação de promoção da leitura, este projeto representa um compromisso do Município da Chamusca com o acesso democrático à cultura, à palavra e à imaginação. “Salgadeiras de Estórias” é, acima de tudo, um projeto sobre pessoas — sobre encontros, partilhas e a construção de uma comunidade mais ligada através das histórias.

Porque todas as histórias são importantes — e todas as pessoas merecem vivê-las.