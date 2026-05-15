Homem em prisão preventiva por violência física e psicológica sobre a ex‑companheira

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A GNR da Chamusca, com o apoio do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve, no passado dia 13 de maio, um homem de 40 anos por violência doméstica, no concelho da Chamusca.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção ocorreu no âmbito de uma denúncia de alegada violência doméstica. Os militares da Guarda deslocaram‑se de imediato ao local, onde procederam à detenção em flagrante delito do suspeito.

No decorrer das diligências, foi apurado que o indivíduo exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua ex‑companheira, de 28 anos.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 14 de maio, tendo‑lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e que a denúncia constitui uma responsabilidade coletiva.