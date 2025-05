Daniel Bragança é bicampeão

Daniel Bragança sagrou-se este sábado, dia 17 maio, bicampeão nacional depois do Sporting vencer o Vitória por 2-0.



Sete décadas depois, o Sporting volta a conquistar um bicampeonato. A equipa de Alvalade viveu uma temporada de extremos, com três treinadores diferentes.

O Sporting alcançou o título depois de um ano de altos, baixos e da estabilização de uma equipa que sofreu com lesões e o assédio do Benfica pelo lugar cimeiro da Liga Portuguesa. Daniel Bragança foi um dos jogadores que falhou grande parte da temporada devido a lesão.





Ainda no estádio com a família por perto, o jogador festejou e tirou muitas fotografias. Já no Marquês chegou a pegar no microfone e animar os muitos milhares que enchiam o centro de Lisboa.