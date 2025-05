Almeirim recebe hoje roadshow da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo

A Área de Serviço para Autocaravanas de Almeirim recebe esta terça-feira, dia 27 de maio, pelas 17h30, roadshow nacional de autocaravanismo responsável promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

A iniciativa vai contar com a presença de Pedro Beato, Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e elementos do executivo da Câmara Municipal de Almeirim, numa paragem que inclui uma visita à Área de Serviço para Autocaravanas, um momento de convívio com autocaravanistas e a exibição do vídeo promocional da campanha.

Recorde-se que a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT) está a promover uma campanha nacional que visa promover o autocaravanismo responsável e seguro, destacando cerca de 30 Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) já operacionais e a região como destino de excelência para este segmento de turismo itinerante. A iniciativa, que arrancou no dia 22 de maio em Braga, percorre o país durante 10 dias, parando em Lisboa, Almeirim, Odemira e Mértola.

O Alentejo está a funcionar como região piloto para o Programa Life Campers – Autocaravanismo Responsável do Turismo de Portugal, proporcionando infraestruturas organizadas, seguras e integradas nos territórios. Este investimento reforça a coesão territorial, dinamizando o turismo em zonas menos povoadas e promovendo a valorização económica, cultural e ambiental do interior.

“Queremos convidar quem viaja com autocaravana a conhecer o nosso Alentejo e Ribatejo com liberdade, mas também com segurança, responsabilidade e consciência, promovendo um turismo que valoriza a identidade e os recursos locais,” afirma José Manuel Santos, Presidente da ERT.

Esta campanha pretende sensibilizar para a importância de uma prática responsável do autocaravanismo, tanto por parte dos visitantes como das comunidades locais, fomentando uma cultura de respeito mútuo e sustentabilidade. O objetivo é mostrar que o autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo não é apenas uma forma de turismo, mas uma oportunidade para descobrir um território único, que vai do litoral atlântico às planícies interiores, onde a autenticidade e a hospitalidade são pilares essenciais.

O roadshow está a promover ações de sensibilização e ativação para pôr o autocaravanismo em movimento, promovendo boas práticas, reforçando a visibilidade da rede ASA e afirmando o Alentejo e Ribatejo como referência nacional no turismo itinerante.