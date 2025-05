Almeirim acima dos 34 graus

Portugal continental enfrenta hoje um dos dias mais quentes do ano, com temperaturas a ultrapassar os 40 °C em várias regiões do país, mas em Almeirim tudo aponta que a máxima ronde os 34 a 36 graus.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para todos os distritos devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, prevendo-se que estas condições se mantenham até domingo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda à população que adote medidas de proteção adicionais contra o calor. Entre as recomendações estão a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem açúcar, evitar bebidas alcoólicas, procurar ambientes frescos e arejados, evitar a exposição direta ao sol entre as 11h00 e as 17h00, e usar roupa leve, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UV.

O risco de incêndio é também uma preocupação, com vários concelhos do interior norte e centro, bem como da região sul, sob perigo máximo de incêndio . As autoridades apelam à população para que evite o uso do fogo e atividades que possam originar ignições.