Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da ULS Lezíria regressa em outubro

Depois do sucesso da edição anterior, o Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) volta a reunir profissionais de excelência no II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica, que terá lugar no próximo dia 16 de outubro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

Sob o lema “Cuidar com Ciência, Evoluir com Conhecimento”, este encontro pretende ser um espaço privilegiado de partilha de saberes e boas práticas, promovendo a valorização do conhecimento científico e técnico da enfermagem especializada.

O programa contará com a presença de oradores de referência a nível nacional, especialistas nas diferentes áreas de atuação da Enfermagem Médico-Cirúrgica, garantindo debates enriquecedores.

Aberto a todos os enfermeiros, este evento é uma oportunidade única para aprofundar competências, trocar experiências e reforçar a importância do cuidado baseado na melhor evidência.

O programa e as inscrições serão divulgados brevemente.