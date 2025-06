Armando Barreira regressa à presidência do Rotary Club de Almeirim

O Rotary Club de Almeirim assinala o seu 22.º aniversário no próximo dia 6 de junho, com uma cerimónia marcada pela Transmissão de Tarefas Rotárias, emblemagem de novos sócios, incluindo dois jovens do Interact e um membro honorário, e a atribuição de distinções, num momento simbólico que celebra o compromisso do clube com os valores rotários e com a comunidade local.

Pelas 19h00, decorre a plantação da Árvore da Amizade, na Rua Paul Harris e pelas 20h00, o jantar festivo, na Quinta da Feteira, onde decorre a cerimónia.

Este aniversário fica marcado pelo regresso de Armando Jorge Martins Barreira à presidência do clube, função que volta a assumir para o ano rotário de 2025-2026, com o lema “Unir para Fazer o Bem – Rotary com a Comunidade pela Paz”.

Natural de Almeirim, Armando Barreira nasceu em 1943 e possui um vasto percurso profissional e cívico. É engenheiro químico-industrial pelo Instituto Superior Técnico e desempenhou vários cargos de direção nos Estabelecimentos Fabris do Ministério do Exército. Envolvido desde cedo na vida comunitária, esteve ligado à fundação do Hóquei Clube Os Tigres e participou em diversas atividades culturais, artísticas e de solidariedade social em Lisboa e Almeirim.

Católico empenhado, é irmão da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, e tem uma forte ligação ao universo rotário desde 1991, ano em que integrou o Rotary Club de Lisboa-Benfica. Foi o fundador e primeiro presidente do Rotary Club de Almeirim, em 2002-2003, e ao longo das décadas desempenhou diversas funções em clubes e estruturas distritais.

Com um percurso reconhecido a nível nacional e internacional, é Sócio de Mérito da Fundação Rotária Portuguesa, Paul Harris Fellow, Major Donor e Benfeitor da The Rotary Foundation. No âmbito do programa global End Polio Now, foi distinguido com o Rotary International Regional Service Award for a Polio-Free World, e recentemente com o Prémio Distrital por Serviços e Dedicação Excecional à The Rotary Foundation.