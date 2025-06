Ténis: Almeirim domina Campeonato Regional de Sub18

Três campeões regionais e seis vice campeões regionais é o balanço da participação da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim no Campeonato Regional de Sub18 da Associação de Ténis de Leiria, que reúne os distritos de Leiria e Santarém. Em masculinos, José Miguel Rodrigues venceu em singulares e pares, ao lado de Martim Salvador e em femininos, Joana e Francisca Caetano sagraram-se vice-campeãs, o mesmo resultado registado em pares mistos com André Martins e Joana Caetano.

Na competição masculina, José Miguel Rodrigues e Martim Salvador foram dominadores em singulares e em pares. Em singulares, José Miguel Rodrigues conquistou o título frente a Martim Salvador pelos parciais de 6/2 e 6/4. No caminho até à final, o campeão em titulo bateu Manuel Oliveira (RSC Leiria), por 6/1 e 6/0 e António Alves (CT Torres Novas), pelos mesmos parciais. Na meia final, o tenista dos 20kms de Almeirim bateu Diogo Ordonho (CT Torres Novas), por 6/1 e 6/2.

Já Martim Salvador venceu Francisco Pinheiro (CT Torres Novas), por 6/7, 7/6 e 6/3 e ultrapassou depois outro tenista de Almeirim, Rui Tavares por 6/1 e 6/0. Na meia-final, novo encontro 100% da Associação 20kms, com Martim Salvador a bater André Martins por 6/4 e 6/2.

Já Rui Tavares, ainda venceu o colega de equipa Francisco Garrido por 6/1 e 6/0 e André Martins ultrapassou Miguel Damásio (TC Tomar), por 6/4 e 6/1 e Rodrigo Inácio (RSC Leiria), por 7/6 e 6/1.

Em pares, quatro dos semifinalistas eram de Almeirim. José Rodrigues e Martim Salvador venceram o titulo regional ao derrotar Diogo Ordonho e André Martins pelos parciais de 6/3 e 6/4. Pelo caminho, a dupla vencedora ultrapassou Rui Tavares e Manuel Oliveira, por 6/0 e 6/4.

Na variante feminina, as irmãs Caetano sagraram-se vice-campeãs regionais de pares. Joana e Francisca Caetano cederam apenas no jogo decisivo frente à dupla do Clube Ténis das Caldas da Rainha, Carlota Canas de Franca e Matilde Figueiredo, por 6/1 e 6/3 depois de terem ultrapassado Cloé Faria Santos e Inês Santos, do Ténis Clube Tomar, por duplo 6/0.

Em singulares, Joana Caetano caiu nas meias finais frente a Carlota Canas de Franca por 7/6 e 6/3 depois de ter ultrapassado a irmã, Francisca Caetano, por 6/1 e 6/3. Francisca Caetano que ainda começou por vencer Ana Pomba Vintém, do TC Tomar, por 6/0 e 6/1.

Nos pares mistos, André Martins e Joana Caetano sagraram-se vice-campeões regionais ao ceder apenas no jogo do titulo frente a Diogo Ordonho e Matilde Figueiredo por 6/1 e 6/4. Para chegarem à final, venceram Francisca Caetano e Manuel Oliveira por 7/6 e 6/4, nas meias finais. Também na meia final ficou Rui Tavares, que jogou ao lado de Leonor Rodrigues dos Santos (AT Avelar) e que perderam frente aos vencedores por duplo 6/2.

O Campeonato Regional de Sub18 da Associação de Ténis de Leiria decorreu entre os dias 30 de maio e 2 de junho nos court’s do Ténis Clube de Tomar.