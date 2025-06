Almeirim quer enchidos do concelho certificados

A MovAlmeirim e a Câmara Municipal de Almeirim iniciaram, esta semana, o processo de certificação europeia do chouriço, morcela e farinheira. Após a Sopa da Pedra, as caralhotas, melão é agora vez dos enchidos que são utilizados na famosa sopa.

“Este é um processo que leva por norma meia dúzia de anos. Mas como em tudo, nada se faz sem trabalho. É preciso resiliência, muita”, destaca Pedro Ribeiro nas redes sociais.

O autarca sublinha que Almeirim será o o concelho do País com mais produtos certificados. “Um caminho que nos traz mais valias, reconhecimento e valor acrescentado para as nossas empresas”, conclui.



Esta semana deve surgiu a oficilização que as caralhotas estão, finalmente, certificadas.