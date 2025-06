Vinhos de Almeirim intensificam presença no Canadá

Os vinhos produzidos em Almeirim estão a ganhar projeção internacional, com quatro importantes produtores locais a integrarem a mais recente ação promocional da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) no Canadá. Adega de Almeirim, Falua, Quinta da Alorna e Quinta do Casal Branco foram visitadas por uma delegação de profissionais canadianos do setor vinícola, numa iniciativa que visa fortalecer as exportações para o Canadá e dar visibilidade à qualidade dos vinhos do concelho.

Durante quatro dias, uma comitiva composta por dez representantes de agências importadoras, sommeliers, consultores e compradores independentes do SAQ Canadá esteve na região do Tejo para conhecer os vinhos e respetivos produtores. Em Almeirim, os visitantes tiveram oportunidade de provar os vinhos e conhecer a história das casas produtoras, através de um contacto direto com as raízes da produção vitivinícola local.

A visita incluiu uma masterclass intitulada “Iconic Wines of Tejo”, conduzida pelo Master of Wine e consultor dos Vinhos do Tejo, Dirceu Vianna Junior, que destacou os vinhos mais emblemáticos da região, entre os quais alguns produzidos em Almeirim.

No seguimento desta ação em território nacional, foi a vez de os Vinhos do Tejo viajaram até ao Canadá, entre 26 e 28 de maio, onde participaram em dois eventos promovidos pela ViniPortugal e destinados a profissionais, um em Montreal e outro em Toronto. Embora estas provas tenham reunido produtores de várias regiões portuguesas, a CVR Tejo promoveu uma masterclass exclusivamente dedicada a vinhos brancos feitos com Fernão Pires, a casta branca mais plantada e representativa da região.

As sessões foram orientadas por Michelle Bouffard, sommelier e formadora da WSET, e pelo enólogo David Ferreira, ambos profundos conhecedores da região e dos seus néctares. A ação culminou num almoço vínico, com o objetivo de promover os vinhos da região.

Ainda em 2025, os Vinhos de Almeirim vão regressar ao Canadá para novas ações promocionais, incluindo duas masterclasses igualmente moderadas por Dirceu Vianna Junior, Master of Wine e consultor dos Vinhos do Tejo.

Esta estratégia da CVR Tejo surge como resposta à retração do mercado norte-americano, resultante das políticas protecionistas dos últimos anos, e pretende elevar os vinhos de Almeirim a um patamar mais elevado.