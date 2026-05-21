Comediante de Almeirim sobe ao palco do NOS Alive’26

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A comediante Inês Baptista, natural de Almeirim, vai subir ao Palco Comédia do NOS Alive’26 no próximo dia 9 de julho.

Com um percurso em stand‑up de cerca de três anos, a humorista leva ao festival um espetáculo marcado por histórias do quotidiano, explorando as diferenças entre crescer numa localidade onde “todos se conhecem” e a adaptação à vida em Lisboa.

Atualmente a viver na capital há cerca de uma década, Inês Baptista aborda temas como relações, mudanças pessoais, inseguranças e os desafios do dia a dia, num registo baseado em experiências reais e observação humorística.

A comediante almeirinense é a “host” no Stand Up Comedy Clandestino, que tem decorrido uma vez por mês em Almeirim.

Pode seguir o trabalho da Inês Baptista aqui.