Rosinha é a cabeça de cartaz da festa em honra de Santo António na Raposa

A freguesia da Raposa, no concelho de Almeirim, volta a celebrar as suas tradicionais festas em honra de Santo António entre os dias 13 e 15 de junho, com um programa recheado de atividades religiosas, culturais e musicais, pensado para todas as idades.

Organizada pela comissão de festas local, com o apoio da Junta de Freguesia da Raposa, Câmara Municipal de Almeirim e diversas entidades e patrocinadores, a festa contará com tasquinhas, quermesse, leilão de fogaças e muita animação durante os três dias.

Na sexta-feira, 13 de junho (Dia de Santo António), as festividades começam cedo, com a tradicional alvorada às 06h30, a anunciar o início das festividades. Às 09h30, decorre o peditório pelas ruas da freguesia, acompanhado pela Banda Marcial de Almeirim. A inauguração oficial da festa está marcada para as 17h00, seguida da missa em honra de Santo António, celebrada pelo pároco Bruno Filipe, às 18h00.

Um dos momentos altos será a procissão em honra de Santo António, com início às 19h00, percorrendo as principais artérias da localidade. Às 21h00, a tradição mantém-se com a recolha das fogaçeiras, ao som do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa”, que sobe depois ao palco, pelas 21h30, para uma atuação repleta de folclore e identidade local.

Segue-se a atuação da Banda Pimenta de Cheiro, às 22h00, prometendo uma noite de festa animada, que termina com a atuação da DJ Joana Diniz, pela 00h30.

O segundo dia de festa, sábado, dia 14 de junho, arranca com a Marcha Popular de Almeirim, marcada para as 20h00. A animação musical será garantida pelo DJ Rasilmar às 21h00 e novamente à 00h30, com a Banda Boca Doce a subir ao palco pelas 22h00, trazendo consigo muita música popular e animação.

O último dia das festas, domingo, dia 15 de junho, começa com a celebração da Eucaristia, às 17h00. Às 20h00, desfila a Marcha Popular das Fazendas de Almeirim.

A noite continua com o baile animado por Jorge Paulo, a partir das 20h30, e, às 21h45, terá lugar a entrega da bandeira à nova comissão de festas, marcando a passagem simbólica de responsabilidades. A artista Rosinha, conhecida pelo seu estilo irreverente, atua às 22h00, num espetáculo que promete muita interação e boa disposição.

O ponto alto da noite será o tradicional fogo de artifício, que iluminará os céus da Raposa a partir das 23h30, seguindo-se a continuação do baile com Jorge Paulo, encerrando os festejos com alegria e animação.

Durante os três dias, não faltarão os sabores tradicionais nas tasquinhas, momentos de convívio na quermesse e o já habitual leilão de fogaças.