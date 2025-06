Almeirim Night Sessions trazem quatro noites de música às festas da cidade

A Arena d´Almeirim recebe, no decorrer da semana das festas da cidade, mais uma edição da Almeirim Night Sessions, que vai contar com a participação de vários DJ’s, ao longo de quatro noites.

Na primeira noite, sexta-feira, dia 20 de junho, sobe ao palco o DJ Dupla Memo à Tuga e o DJ Vassalo. A noite de 21 de junho, sábado, vai contar com a presença do DJ Gonçalo Henriques, do DJ Gamix e do DJ Peste.

No dia 27 de junho, sexta-feira, é a vez do DJ Avlys e do DJ Van Gohen animarem a noite. O último dia, 28 de junho, sábado, vai ser marcado com a presença do DJ Paulo Vieira, do DJ Carlos Libério e do DJ Swiss.

A organização convida a população a juntar-se a esta iniciativa a partir das 24h00, com entradas livres em todas as noites.