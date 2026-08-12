Portugal observa hoje eclipse solar histórico. Almeirim junta-se à celebração do fenómeno

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Portugal assiste esta quarta-feira, 12 de agosto, ao primeiro eclipse total do Sol visível a partir do território nacional desde 1912, um fenómeno astronómico raro que poderá ser observado em todo o país, embora a totalidade apenas seja visível numa pequena área do Parque Natural de Montesinho, no concelho de Bragança.

No restante território nacional, incluindo o Ribatejo, o eclipse será parcial, com taxas de ocultação muito elevadas. O fenómeno deverá começar cerca das 18h30, atingir o máximo por volta das 19h30 e terminar perto das 20h30.

Os especialistas explicam que um eclipse total ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol se encontram perfeitamente alinhados, permitindo que a Lua cubra completamente o disco solar durante alguns segundos. Em Portugal continental, apenas uma pequena faixa do nordeste transmontano ficará dentro da zona de totalidade, onde o fenómeno deverá durar cerca de 26 segundos.

A observação deverá ser feita exclusivamente com óculos certificados para eclipses solares ou através de métodos indiretos recomendados pelas entidades científicas e de proteção civil.

Almeirim assinala fenómeno com observação organizada

Em Almeirim, a Câmara Municipal promove esta tarde um Lounge de Observação do Eclipse Solar, junto à ciclovia da Adega Cooperativa de Almeirim.

A iniciativa decorre entre as 17h30 e as 20h30 e inclui um espaço dedicado à observação do fenómeno e uma prova de vinhos, proporcionando aos participantes uma forma diferente de acompanhar aquele que é considerado um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas.

A autarquia recomenda igualmente a utilização de óculos certificados para observação solar, recordando que óculos de sol comuns não garantem proteção adequada.

Proteção Civil reforça alertas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para a elevada afluência prevista a espaços rurais e florestais, sobretudo no nordeste transmontano, apelando ao cumprimento das regras de segurança e de prevenção de incêndios rurais.

Entre as recomendações estão a utilização dos locais de estacionamento definidos pelas autoridades, o respeito pela sinalização existente, a não utilização de fogo em espaços rurais e a manutenção dos espaços limpos.

Para esta quarta-feira foi ainda determinado o reforço da prontidão operacional e o pré-posicionamento de meios de socorro em várias zonas consideradas mais sensíveis.