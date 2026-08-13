Jovem de 17 anos que fazia roubos por esticão foi apanhado e tinha uma arma

Imprimir

Um jovem de 17 anos foi detido pela GNR, em Almeirim, por suspeita da prática de um crime de roubo por esticão na via pública.

A detenção aconteceu esta quarta-feira, 12 de agosto, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses.

Durante a investigação, os militares conseguiram apurar a identidade do suspeito e deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e detenção.

Na operação, as autoridades apreenderam uma pistola de calibre 6,35 milímetros, 37 munições do mesmo calibre e 167 artigos pirotécnicos.

O jovem foi presente esta quinta-feira, 13 de agosto, ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas medidas de coação. O tribunal determinou a proibição de contactar com a vítima e a obrigação de realizar apresentações três vezes por semana no posto policial da área da sua residência.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Posto Territorial de Almeirim.

A investigação que conduziu à detenção teve origem numa ocorrência de roubo por esticão na via pública e prolongou-se durante cerca de cinco meses até à identificação do suspeito.

As autoridades apreenderam ainda os artigos encontrados durante a busca domiciliária, que ficam agora à disposição do processo judicial.