Quinta-feira, agosto 13, 2026 16:32
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    Jovem de 17 anos que fazia roubos por esticão foi apanhado e tinha uma arma

    Por: Redação 13 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um jovem de 17 anos foi detido pela GNR, em Almeirim, por suspeita da prática de um crime de roubo por esticão na via pública.

    A detenção aconteceu esta quarta-feira, 12 de agosto, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses.

    Durante a investigação, os militares conseguiram apurar a identidade do suspeito e deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e detenção.

    Na operação, as autoridades apreenderam uma pistola de calibre 6,35 milímetros, 37 munições do mesmo calibre e 167 artigos pirotécnicos.

    O jovem foi presente esta quinta-feira, 13 de agosto, ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas medidas de coação. O tribunal determinou a proibição de contactar com a vítima e a obrigação de realizar apresentações três vezes por semana no posto policial da área da sua residência.

    A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Posto Territorial de Almeirim.

    A investigação que conduziu à detenção teve origem numa ocorrência de roubo por esticão na via pública e prolongou-se durante cerca de cinco meses até à identificação do suspeito.

    As autoridades apreenderam ainda os artigos encontrados durante a busca domiciliária, que ficam agora à disposição do processo judicial.

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