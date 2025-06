Empresas da região captam de mais de 11 milhões de euros de investimento

A NERSANT tem vindo a apoiar o investimento das empresas da região através da sua capacidade técnica no âmbito de processos de financiamento a fundos e incentivos.

Este trabalho de proximidade e apoio técnico resultou, até ao momento, na candidatura de 100 projetos de investimento às respetivas autoridades de gestão, num montante de mais de 11,1 milhões de euros de investimento, dos quais 9,7 passíveis de ser financiados pelos fundos e incentivos disponíveis. Até ao momento, foram aprovadas 17 candidaturas, representando 1,98 milhões de euros de investimento aprovado e 1,31 milhões de euros de incentivos já atribuídos às empresas.

Este apoio insere-se na missão da associação de promover o desenvolvimento económico regional, através de um acompanhamento próximo às empresas, quer na identificação de oportunidades, quer na preparação e submissão de projetos de investimento, contribuindo assim para a modernização, inovação e competitividade do tecido empresarial do Ribatejo.

A NERSANT continua disponível para apoiar novas candidaturas, incentivando as empresas a aproveitar as oportunidades existentes no atual quadro de financiamento.