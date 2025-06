Chega escolhe candidata para Benfica Ribatejo

Isabel Pestana, residente em Foros de Benfica com formação em assessoria de administração, é a candidata pelo Chega à Freguesia de Benfica do Ribatejo.

“Cresci em Lisboa, mas quis o acaso que encontrasse as origens da minha família materna, e me apaixonasse por este Ribatejo. Numa fase da vida madura consciente com experiências de mundos e vivências muito diferentes. Aceitei o convite para ser cabeça de lista à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, o que foi uma grande honra, sendo um grande desafio puder contribuir para acompanhar e desenvolver as atividades da Vila que me acolheu”, apresenta-se.

(em atualização)