Casa Benfica de Alpiarça celebra 25.º aniversário com almoço comemorativo e figuras do SL Benfica

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A Casa Benfica de Alpiarça vai assinalar o seu 25.º aniversário no próximo dia 29 de março, com um programa comemorativo que decorrerá a partir das 13h00, no Mercado Municipal.

As celebrações começam com a receção da comitiva do Sport Lisboa e Benfica, seguindo‑se, às 13h30, o almoço comemorativo preparado para sócios, simpatizantes e convidados. O momento simbólico do dia terá lugar pelas 15h30, com os parabéns à Casa e o tradicional corte do bolo, num ambiente animado por música ao vivo.

Segundo a organização, o evento contará com a presença de Domingos Almeida Lima, vice‑presidente do SL Benfica, bem como da mascote Águia Vitória. A Benfica TV acompanhará também a iniciativa no âmbito do programa dedicado às Casas do Benfica.

A ementa inclui entradas diversas, caldo verde, canja, arroz de pato, grelhada mista, bebidas, sobremesas e café. O preço é de 20 Águias para sócios e 22 Águias para não sócios, sendo as inscrições realizadas na sede da Casa.