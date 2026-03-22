Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Casa Benfica de Alpiarça celebra 25.º aniversário com almoço comemorativo e figuras do SL Benfica
Região

Casa Benfica de Alpiarça celebra 25.º aniversário com almoço comemorativo e figuras do SL Benfica

Por: Daniel Cepa 22 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Casa Benfica de Alpiarça vai assinalar o seu 25.º aniversário no próximo dia 29 de março, com um programa comemorativo que decorrerá a partir das 13h00, no Mercado Municipal.

As celebrações começam com a receção da comitiva do Sport Lisboa e Benfica, seguindo‑se, às 13h30, o almoço comemorativo preparado para sócios, simpatizantes e convidados. O momento simbólico do dia terá lugar pelas 15h30, com os parabéns à Casa e o tradicional corte do bolo, num ambiente animado por música ao vivo.

Segundo a organização, o evento contará com a presença de Domingos Almeida Lima, vice‑presidente do SL Benfica, bem como da mascote Águia Vitória. A Benfica TV acompanhará também a iniciativa no âmbito do programa dedicado às Casas do Benfica.

A ementa inclui entradas diversas, caldo verde, canja, arroz de pato, grelhada mista, bebidas, sobremesas e café. O preço é de 20 Águias para sócios e 22 Águias para não sócios, sendo as inscrições realizadas na sede da Casa.

Etiquetas Relacionadas:
alpiarçabenficacasa do benficaregiãoSL Benfica

Notícias relacionadas

Região

Exposição percorre a Lezíria do Tejo numa viagem pela história

BY-Redação 19 de Março, 2026
Região

Urgência do Hospital de Santarém condicionada por falta de médicos

BY-Daniel Cepa 19 de Março, 2026
Região

Ministra do Ambiente e Energia defende adaptação às alterações climáticas durante seminário em Alpiarça

BY-Inês Ribeiro 18 de Março, 2026
Região

Alpiarça promove seminário dedicado à resiliência climática e proteção civil

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2026
Economia

NERSANT debate impacto das tempestades e medidas de apoio no Encontro de Agricultores da Lezíria do Tejo

BY-Daniel Cepa 12 de Março, 2026
Região

Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes

BY-Redação 9 de Março, 2026