Sociedade

Alojamento temporário em Benfica

Por: Redação 04 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, devido à elevada quantidade de precipitação que se tem verificado nas últimas horas, vai abrir no pavilhão um centro de alojamento temporário.

Existem famílias e pessoas que poderão necessitar de realojamento temporário, estando a Junta de Freguesia, em articulação com as entidades competentes, a acompanhar o evoluir da situação no terreno.

A freguesia está a enfrentar graves problemas no escoamento de águas, afetando de forma significativa a zona dos Foros de Benfica, que se encontra neste momento completamente alagada.

Para dar resposta imediata às necessidades da população, encontra-se disponível o Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo, onde será assegurada toda a logística necessária, nomeadamente:
Camas para pernoita
Instalações para higiene pessoal (banhos)
Apoio logístico e acompanhamento permanente

Para qualquer necessidade ou pedido de apoio, a junta solicita que entrem em contacto através do número: 925 835 178

“Contem connosco. Estamos no terreno, atentos e disponíveis para apoiar a nossa população”, destaca Ana Saldanha Lopes, presidente de junta.

