Santarém ganha pós-graduação pioneira em Sucessão em Empresas familiares

Teve lugar no passado dia 9 de junho, no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, a sessão de lançamento da nova Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares, uma iniciativa conjunta da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, que pretende responder a uma necessidade crescente das empresas da região: garantir processos de sucessão eficientes e profissionalizados. Ao abrigo do protocolo assinado, as empresas associadas da NERSANT têm direito a 10% de desconto na propina.

Na cerimónia, Domingos Martinho, Presidente do ISLA Santarém, destacou que esta formação “trará um melhor serviço à comunidade e aos empresários da região”, reforçando a missão da academia em servir o território. Por sua vez, António Pedroso Leal, Presidente da Direção da NERSANT, sublinhou a relevância da ligação entre a academia e o mundo empresarial, afirmando que a nova formação “vem colmatar uma lacuna identificada nas empresas familiares” e será “decisiva para formar melhores líderes empresariais, promover o desenvolvimento económico local e assegurar processos de sucessão com maior segurança e visão estratégica.”

Durante o evento, os dois responsáveis assinaram um protocolo de colaboração específico para esta formação, que garante 10% de desconto na propina para empresas associadas da NERSANT.

A Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares foi apresentada pelos seus coordenadores pedagógicos, Rui Ferreira e Isabel Neves, que detalharam o plano curricular, o calendário e os conteúdos programáticos.

Esta formação executiva tem como objetivo capacitar sucessores, gestores e profissionais ligados à governação das empresas familiares, dotando-os de ferramentas para conduzir processos de transição com eficácia, minimizando conflitos e assegurando a continuidade e crescimento sustentado do negócio. O plano curricular aborda as interações entre os três pilares da empresa familiar – família, propriedade e gestão – e integra instrumentos práticos para enfrentar os desafios comuns neste tipo de organizações.

Realizado em formato híbrido, com ênfase na realização de aulas online, a formação realiza-se quinzenalmente às sextas-feiras (horário pós-laboral) e sábados e contempla módulos em “Elaboração de Plano de Sucessão”, “Empresas Familiares”, “Estratégia e Governance”, “Estratégias para a Inovação do Negócio”, “Finanças para Gestores de Empresas Familiares”, “Financiamento e Desafios do Mercado de Capitais”, “Fiscalidade”, “Gestão de Conflitos”, “Liderança e Gestão de Pessoas” e “Protocolo Familiar e Sucessão”.

A sessão de lançamento da Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares contou ainda com o testemunho de Ricardo Filipe, CEO da Filstone, que partilhou a história da empresa e a experiência enquanto gestor de uma empresa familiar.

A NERSANT e o ISLA Santarém reforçam, com esta iniciativa, o seu compromisso com o desenvolvimento das competências de gestão na região, contribuindo para uma nova geração de líderes preparados para enfrentar o futuro com solidez e visão estratégica.