Proteção Civil alerta para cuidados a ter com o calor extremo

O concelho de Almeirim está sob aviso meteorológico amarelo nos próximos dias, devido à previsão de temperaturas elevadas que poderão atingir os 40ºC, acompanhadas de índices de radiação ultravioleta entre 8 e 9, considerados muito elevados.

A informação foi confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e reforçada pela Proteção Civil, que alerta para os riscos associados a esta onda de calor, sobretudo para os grupos mais vulneráveis.

Entre as recomendações estão a hidratação frequente, através da ingestão de água e de sumos de fruta naturais, mesmo na ausência de sede. As bebidas alcoólicas devem ser evitadas. A população é aconselhada a fazer refeições leves e frias, a utilizar roupa larga e clara, chapéus de abas largas e óculos com proteção UVA e UVB. A exposição solar direta deve também ser evitada, especialmente entre as 11h e as 17h.

O uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 deve ser reforçado, com aplicação a cada duas horas ou após banhos na praia ou na piscina. Atividades físicas ao ar livre e esforços intensos devem ser evitados.

Para quem trabalha no exterior, é essencial manter-se hidratado, protegido do sol e, sempre que possível, acompanhado, dado o risco de desorientação ou perda de consciência em situações de calor extremo. A Proteção Civil aconselha também a escolher as horas de menor calor para viajar de carro e a não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol, devido à elevada probabilidade de desidratação ou insolação.

A Proteção Civil recomenda ainda atenção redobrada com crianças, idosos, grávidas, doentes crónicos e pessoas com mobilidade reduzida. Crianças com menos de seis meses não devem estar expostas ao sol, mesmo que de forma indireta.

No interior das habitações, devem-se manter os espaços frescos e ventilados, com as persianas fechadas durante as horas de maior calor, de forma a aumentar a circulação de ar ao entardecer.

A Proteção Civil apela à população para que se mantenha informada através das previsões oficiais do IPMA e para que siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde.