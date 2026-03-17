Depressão Therese traz agravamento do estado do tempo em Almeirim

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O concelho de Almeirim e toda a região envolvente deverão registar um agravamento significativo do estado do tempo a partir de terça-feira, dia 18 de março, devido à passagem da depressão Therese.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fenómeno deverá influenciar as condições meteorológicas até sábado, dia 21 de março, com períodos de instabilidade ao longo de toda a semana e durante o início do fim de semana.

As previsões apontam para precipitação por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada. Está igualmente previsto vento forte, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h nas zonas mais elevadas. Paralelamente, a agitação marítima deverá aumentar, com ondas que poderão atingir os 2,5 metros.

Apesar do agravamento das condições meteorológicas, as temperaturas deverão manter-se relativamente amenas, variando entre os 9 e os 21 graus ao longo dos próximos dias. Ainda assim, a combinação de chuva persistente e vento poderá contribuir para uma sensação térmica mais baixa.

Face a este cenário, as autoridades recomendam a adoção de comportamentos preventivos, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, a evitação de zonas junto a linhas de água e áreas historicamente suscetíveis a inundações, bem como a não travessia de zonas inundadas. É também aconselhado evitar o estacionamento de veículos em locais de risco, retirar bens e animais de zonas vulneráveis e assegurar a fixação de estruturas temporárias. Na circulação rodoviária, é recomendado adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e prestando atenção à eventual formação de lençóis de água.

A Proteção Civil sublinha a importância de acompanhar as informações meteorológicas e de seguir as indicações das autoridades e forças de segurança, reforçando que a prevenção é fundamental para minimizar os impactos associados a episódios de mau tempo.