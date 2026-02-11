IPMA eleva aviso para laranja em Almeirim devido ao agravamento do tempo

Imprimir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou o nível de aviso meteorológico para laranja no concelho de Almeirim, válido para hoje, dia 11 de fevereiro, entre as 06h00 e as 18h00, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

De acordo com o IPMA, está prevista chuva forte e persistente, o que pode provocar acumulações rápidas de água, inundações urbanas e cheias, bem como um aumento do risco de deslizamentos de terras e da queda de ramos ou árvores. Estão também previstas condições adversas à circulação rodoviária, com pavimentos escorregadios e fraca visibilidade.

A Proteção Civil alerta para a necessidade de a população adotar comportamentos preventivos, recomendando que evite deslocações desnecessárias durante o período do aviso, que não atravesse zonas inundadas, a pé ou de viatura, e que garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento de água, como sarjetas, valetas e caleiras.

É ainda aconselhado que sejam fixados ou recolhidos objetos soltos que possam ser arrastados pela água e que a população acompanhe as informações e recomendações das autoridades.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, que pode causar danos e perturbações significativas nas atividades normais.