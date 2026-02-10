Aviso amarelo prolonga-se até ao final da semana em Almeirim

Imprimir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para o concelho de Almeirim, que estará em vigor na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, entre as 6h00 e as 18h00, e novamente entre as 18h00 de quinta-feira, dia 12, e as 6h00 de sexta-feira, dia 13, devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte.

De acordo com o IPMA, as condições meteorológicas adversas deverão prolongar-se ao longo da semana, com chuva contínua, podendo causar acumulação de água nas vias, dificuldades na circulação rodoviária e condicionamentos em atividades ao ar livre. As temperaturas irão oscilar entre os 10 e os 16 graus, mantendo-se um ambiente húmido e instável.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), prevê-se ainda uma ligeira subida dos caudais do rio Tejo, situação que está a ser acompanhada de perto pelas entidades competentes.

A Proteção Cilvil reforça o alerta para a adoção de comportamentos preventivos, sobretudo na condução, recomendando a redução da velocidade, o aumento da distância de segurança e a atenção a possíveis lençóis de água na estrada.

A população é ainda aconselhada a acompanhar as atualizações meteorológicas e a seguir rigorosamente as orientações das entidades oficiais, de forma a minimizar os riscos associados às condições meteorológicas adversas.