Chamusca inaugura relvado sintético e da nova iluminação LED no campo municipal

A Câmara Municipal da Chamusca inaugurou a requalificação do relvado sintético e da nova iluminação LED do campo municipal da vila, no passado dia 18 de junho, num investimento que reforça as condições para a prática desportiva no concelho.

O momento contou com a presença de Paulo Queimado, do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, de Saidy Machado, presidente da União Desportiva da Chamusca e de Bruno Medinas, diretor da Associação de Futebol de Santarém.

Um dos momentos mais emotivos da tarde foi protagonizado por António, jogador da União Desportiva da Chamusca, que regressou simbolicamente ao relvado com o pontapé de saída da cerimónia.

Recorde-se que Josefate António sofreu uma paragem cardiorrespiratória a 30 de março, durante um jogo da Liga INATEL, tendo sido salvo pela rápida intervenção de profissionais de saúde presentes e pelo uso de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), instalado no próprio Campo Municipal.