Exposição “Pessoas e Factos XXII” homenageia Camões em Almeirim (c/fotos)

Foi inaugurada esta sexta-feira, 20 de junho, na Galeria Municipal de Almeirim, a exposição “Pessoas e Factos XXII”, iniciativa integrada nas comemorações do 5.º centenário de Luís Vaz de Camões. O projeto, organizado pela Associação de Defesa do Património Histórico e Cultural do concelho de Almeirim, vai estar exposta até 25 de julho, nos dias úteis entre as 9h00 e as 17h00.

A cerimónia contou com a presença de várias entidades locais, com especial destaque para o presidente da entidade organizadora, Eurico Mendes, que sublinhou o objetivo da iniciativa, “esta exposição é uma forma de manter viva a memória coletiva em torno de Camões, destacando a sua influência intemporal na nossa cultura e identidade”.

A inauguração deu ainda destaque aos trabalhos vencedores do concurso de poesia escolar realizado na Escola Secundária Marquesa de Alorna, no âmbito da exposição. O primeiro lugar foi atribuído a Leonor Colaço e Castro, o segundo a Maria Eduarda Pinto de Araújo e o terceiro a Letícia da Silva Guerra, que recebeu ainda uma menção honrosa pelo seu trabalho.