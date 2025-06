in.Santarém traz arte, música e tradição de 2 a 6 de julho

De 2 a 6 de julho, a cidade de Santarém acolhe mais uma edição do in.Santarém, iniciativa que leva arte, cultura e tradição a vários pontos do concelho. O programa inclui cinema, teatro, circo contemporâneo, música, etnografia e atividades ao ar livre, com propostas para todas as idades e públicos.

A abrir o festival, na quarta-feira, dia 2, é exibido o documentário “Joan Baez – A Cantiga é uma Arma”, às 22h00, no Pátio do Teatro Sá da Bandeira. Na quinta-feira, dia 3, pelas 22h00, o destaque vai para “Anti-Nódoas”, um espetáculo de teatro da companhia Mnemos, na Praça Velha (Praça Visconde Serra do Pilar).

Na sexta-feira, dia 4, há três espetáculos de circo contemporâneo, integrados na in.Circo – Festa das Artes de Circo, que iniciam às 21h30. “Calor”, que vai ter lugar no Largo do Rossio, em Pernes. “Human’Arte – Circo de Fogo”, que vai decorrer em Alcanhões e “São Tiago a Rufar”, com bombos e fogo artístico, que vai animar a freguesia da Moçarria. A noite termina com a Serenata Monumental de Santarém, apresentada por Vicente Batalha, no Largo do Seminário (Praça Marquês Sá da Bandeira), às 22h00. O evento assinala os 40 anos do Grupo Guitarra e Canto de Coimbra (GGCC).

O dia 5, sábado, começa com uma aula de yoga no Jardim Portas do Sol, às 11h00, seguida de uma atuação do Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra no centro histórico, no âmbito do in.Tradição. À tarde, o circo e teatro regressam ao Jardim Portas do Sol, pelas 18h00, com o espetáculo “Quantos Flamingos são precisos para fazer uma festa?”, da companhia Coração nas Mãos. À noite, há teatro biográfico, pelas 21h30, no Vale de Santarém com “Wenceslau Pinto – Um maestro no Vale de Santarém”. O Festival Rock da Velha vai animar, às 21h30 a Casa do Campino com as bandas Sinistro, Mandtra e Etérea.

O evento termina no domingo, dia 6, às 22h30, com o concerto “Música no Jardim” do grupo Músicos do Tejo, num jardim privado da Avenida 5 de Outubro. Os bilhetes têm o preço único de 19 euros e estão à venda na Ticketline, com lotação limitada.